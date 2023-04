Inter, screzio tra Brozovic e Onana durante il torello in allenamento (Di martedì 18 aprile 2023) Animi accesi quest’oggi ad Appiano Gentile durante l’allenamento della vigilia da parte dell’Inter in vista della gara di domanica contro il Benfica. Piccolo screzio durante il torello tra André Onana e Marcelo Brozovic, dovuto ad contrasto che probabilmente non è piaciuto al croato, colpito dall’estremo difensore che stava cercando di rubargli il pallone. Cose che succedono, ma sono in ogni caso dovuti Intervenire D’Ambrosio e Lukaku per dividere fisicamente i due protagonisti e riportare la situazione alla normalità. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Animi accesi quest’oggi ad Appiano Gentilel’della vigilia da parte dell’in vista della gara di domanica contro il Benfica. Piccoloiltra Andrée Marcelo, dovuto ad contrasto che probabilmente non è piaciuto al croato, colpito dall’estremo difensore che stava cercando di rubargli il pallone. Cose che succedono, ma sono in ogni caso dovutivenire D’Ambrosio e Lukaku per dividere fisicamente i due protagonisti e riportare la situazione alla normalità. SportFace.

