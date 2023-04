Inter, San Siro tutto esaurito contro Benfica, Juve e Lazio: 225.000 spettatori in 11 giorni! (Di martedì 18 aprile 2023) La squadra in campionato arranca e a San Siro è reduce da tre sconfitte di fila che hanno fatto scivolare l'Inter al quinto posto in classifica. Il popolo nerazzurro, invece, è... da scudetto: sabato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 aprile 2023) La squadra in campionato arranca e a Sanè reduce da tre sconfitte di fila che hanno fatto scivolare l'al quinto posto in classifica. Il popolo nerazzurro, invece, è... da scudetto: sabato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : La prima il 6 dicembre 2019 a San Siro contro l'inter La centesima il 16 aprile 2023 all'Olimpico contro l'Udinese… - Inter : Mancano solo ???? giorni a un'altra notte di calcio ???? Ci vediamo a San Siro per #InterMonza ??? #ForzaInter - tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - manamoli95 : RT @InterHubOff: ?? Inter, San Siro tutto esaurito contro Benfica, Juve e Lazio: 225.000 spettatori in 11 giorni! Domani sera incasso che ol… - bedconejo : RT @InterHubOff: ?? Inter, San Siro tutto esaurito contro Benfica, Juve e Lazio: 225.000 spettatori in 11 giorni! Domani sera incasso che ol… -