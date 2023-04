Inter, rissa sfiorata fra Onana e Brozovic in allenamento (VIDEO) (Di martedì 18 aprile 2023) L’Inter è una polveriera pronta a saltare in aria. Ci sono tutti i segnali di un ambiente pronto all’implosione. L’ultime episodio vede protagonisti, di nuovo, Onana e Brozovic. Il portiere camerunense continua a dimostrare un carattere fumantino. Pieno di carisma sì ma continua a dimostrare di avere costantemente i nervi a fior di pelle. Durante un torello prima in allenamento prima del match contro il Benfica, Onana prova a prendere la palla a Brozovic. Si lancia sul croato con veemenza, colpendo anche il compagno. Brozovic non deve averla prese bene. Nel VIDEO si vede il croato ritornare nell’inquadratura e dire qualcosa, probabilmente non erano complimenti, a Onana. A quel punto il portiere si gira con fare minaccioso e prima di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) L’è una polveriera pronta a saltare in aria. Ci sono tutti i segnali di un ambiente pronto all’implosione. L’ultime episodio vede protagonisti, di nuovo,. Il portiere camerunense continua a dimostrare un carattere fumantino. Pieno di carisma sì ma continua a dimostrare di avere costantemente i nervi a fior di pelle. Durante un torello prima inprima del match contro il Benfica,prova a prendere la palla a. Si lancia sul croato con veemenza, colpendo anche il compagno.non deve averla prese bene. Nelsi vede il croato ritornare nell’inquadratura e dire qualcosa, probabilmente non erano complimenti, a. A quel punto il portiere si gira con fare minaccioso e prima di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Inter, rissa sfiorata fra #Onana e #Brozovic in allenamento (VIDEO) In allenamento Onana colpisce Brozovic che av… - CorSport : ?? Inter, rissa Onana-Brozovic in allenamento ?? IL VIDEO ?? - bausciainsider : 'Nervi tesi in casa Inter' 'Spogliatoio spaccato' 'Rissa in allenamento' Ma questi hanno mai calcato un campo di c… - Cristoincroce1 : RT @MilanWorldForum: Inter: rissa Onana Brozovic Le news -) - Pall_Gonfiato : Inter-Benfica, accenno di rissa in allenamento tra Onana e Brozovic: ecco cosa è successo (VIDEO) -