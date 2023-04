Inter, nervi tesi in allenamento tra Onana e Brozovic | News (Di martedì 18 aprile 2023) nervi tesi durante l'allenamento dell'Inter tra il portiere André Onana e il centrocampista Marcelo Brozovic Leggi su pianetamilan (Di martedì 18 aprile 2023)durante l'dell'tra il portiere Andrée il centrocampista Marcelo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è d… - InterClubNW : RT @calciomercatoit: ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è dell… - edoacm_ : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Scintille e nervi tesi tra #Onana e #Brozovic: #Lukaku fa da paciere per dividere i due ?? @calciomercatoit http… - toninopanevino1 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Scintille e nervi tesi tra #Onana e #Brozovic: #Lukaku fa da paciere per dividere i due ?? @calciomercatoit http… - cola_saber17 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - Scintille e nervi tesi tra #Onana e #Brozovic: #Lukaku fa da paciere per dividere i due ?? @calciomercatoit http… -

Nervi tesi in casa Inter: entrata di Onana su Brozovic, i compagni devono dividerli 2 Animi caldi in casa Inter . Nell'allenamento alla vigilia di Inter - Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse. LA LITE - Come si vede dalle ... Napoli - Milan, Champions League: tv in chiaro, formazioni, pronostici Agli azzurri sono anche saltati i nervi: a metà secondo tempo Zambo Anguissa è finito anzitempo ... all'orizzonte si profila una semifinale ad alta tensione con l'Inter, che sette giorni fa ha battuto ... Una brutta Juve cade col Sassuolo: a Lisbona deve accendersi Hanno pesato su Napoli e Milan, fermati sul pareggio da Verona e Bologna, sull'Inter, battuta in ... ma la scossa è stata solo di nervi. La Juve ha prodotto due occasioni, con un colpo di testa di ... 2 Animi caldi in casa. Nell'allenamento alla vigilia di- Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse. LA LITE - Come si vede dalle ...Agli azzurri sono anche saltati i: a metà secondo tempo Zambo Anguissa è finito anzitempo ... all'orizzonte si profila una semifinale ad alta tensione con l', che sette giorni fa ha battuto ...Hanno pesato su Napoli e Milan, fermati sul pareggio da Verona e Bologna, sull', battuta in ... ma la scossa è stata solo di. La Juve ha prodotto due occasioni, con un colpo di testa di ... Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic in allenamento - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic in allenamento Nervi tesi in casa Inter alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica. Scintille in particolare tra André Onana e Marcelo Brozovic durante il torello ad Appiano ... VIDEO| Inter, nervi tesi tra Onana e Brozovic in allenamento: l’accaduto Lite Onana-Brozovic – Nervi tesi in allenamento tra André Onana e Marcelo Brozovic. I due calciatori hanno avuto un diverbio durante la preparazione in vista della partita contro il Benfica. Secondo ... Nervi tesi in casa Inter alla vigilia del match di ritorno dei quarti di Champions League contro il Benfica. Scintille in particolare tra André Onana e Marcelo Brozovic durante il torello ad Appiano ...Lite Onana-Brozovic – Nervi tesi in allenamento tra André Onana e Marcelo Brozovic. I due calciatori hanno avuto un diverbio durante la preparazione in vista della partita contro il Benfica. Secondo ...