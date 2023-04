Inter, Materazzi: “Skriniar fortissimo, ma a Parigi non so se sarà amato” (Di martedì 18 aprile 2023) Da un ex Inter ad uno che l’Inter si appresta a lasciarla. Marco Materazzi, bandiera nerazzurra, ha parlato a Canal+ di Milan Skriniar, in procinto di passare al PSG la prossima stagione. “È un difensore fortissimo – ha esordito il centrale campione del mondo -. Quando si applica diventa forte in un contesto collettivo. Non dobbiamo dimenticare che ha lavorato tanto e ha fatto cambiare idea a Conte, con cui ha giocato poco il primo anno. È migliorato molto, è diventato fondamentale e capitano dell’Inter. Io, al suo posto, sarei rimasto all’Inter. Gli ho detto pubblicamente: ‘Ricordati quanto ti amano i tifosi dell’Inter, non so se sarai amato così a Parigi. Te lo auguro’. Ma non lamentarti se non lo sarai. Basti ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Da un exad uno che l’si appresta a lasciarla. Marco, bandiera nerazzurra, ha parlato a Canal+ di Milan, in procinto di passare al PSG la prossima stagione. “È un difensore– ha esordito il centrale campione del mondo -. Quando si applica diventa forte in un contesto collettivo. Non dobbiamo dimenticare che ha lavorato tanto e ha fatto cambiare idea a Conte, con cui ha giocato poco il primo anno. È migliorato molto, è diventato fondamentale e capitano dell’. Io, al suo posto, sarei rimasto all’. Gli ho detto pubblicamente: ‘Ricordati quanto ti amano i tifosi dell’, non so se saraicosì a. Te lo auguro’. Ma non lamentarti se non lo sarai. Basti ...

