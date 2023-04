Inter, lite in allenamento tra Onana e Brozovic: cos’è successo (Di martedì 18 aprile 2023) Problemi in casa Inter tra Andrè Onana e Marcelo Brozovic durante l’allenamento prima del Benfica. I dettagli Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante l’ultimo allenamento dell’Inter sarebbe scoppiata una lite furiosa tra Andrè Onana e Marcelo Brozovic. Subito dopo un torello, i due sono stati divisi a forza dal resto dei campagni. Il portiere ex Ajax sarebbe entrato in maniera troppo ruvida sul centrocampista nel tentativo di recuperare un pallone. Lukaku ha prima fermato la reazione del croato e poi ha parlato con Onana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Problemi in casatra Andrèe Marcelodurante l’prima del Benfica. I dettagli Secondo quanto riportato da Tuttosport, durante l’ultimodell’sarebbe scoppiata unafuriosa tra Andrèe Marcelo. Subito dopo un torello, i due sono stati divisi a forza dal resto dei campagni. Il portiere ex Ajax sarebbe entrato in maniera troppo ruvida sul centrocampista nel tentativo di recuperare un pallone. Lukaku ha prima fermato la reazione del croato e poi ha parlato con. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Livaja: gol, pugni e vita spericolata. Cos’è successo nel 2013 alla Pinetina con #Cassano - Luxgraph : Inter, lite tra Onana e Brozovic in allenamento: cosa è successo - ErGeometra : RT @INTER291103: Ooooooh che bello un accenno di lite davanti alle telecamere alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League, manc… - CalcioWeb : Volano gli stracci in casa #Inter: lite tra #Onana e #Brozovic in allenamento | VIDEO - INTER291103 : Ooooooh che bello un accenno di lite davanti alle telecamere alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions Leagu… -

Nervi tesi in casa Inter: entrata di Onana su Brozovic, i compagni devono dividerli ...alla vigilia di Inter - Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse. LA LITE - Come ... Le palpitazioni di Szczesny, la lite Paredes - Allegri: i giocatori Juve sono sotto stress (CorSport) Iniziano ad accusare gli effetti di una stagione in cui tutto sembra remare contro di loro. Anche la rissa contro l'Inter è un indizio Mg Milano 24/10/2021 - campionato di calcio serie A / Inter - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Wojciech Szczesny La Juventus e i suoi giocatori iniziano ad accusare lo stress per una stagione iniziata male e proseguita ancora ... Inter - Monza, fallo di Caprari su Correa e Inzaghi entra in campo Inter - Monza, lite tra Correa e Caprari: interviene Inzaghi Durante la seconda frazione di gara un episodio ha poi scaturito una litigata in campo tra Correa e Caprari : dopo un contrasto di gioco (... ...alla vigilia di- Benfica un entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse. LA- Come ...Iniziano ad accusare gli effetti di una stagione in cui tutto sembra remare contro di loro. Anche la rissa contro l'è un indizio Mg Milano 24/10/2021 - campionato di calcio serie A /- Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Wojciech Szczesny La Juventus e i suoi giocatori iniziano ad accusare lo stress per una stagione iniziata male e proseguita ancora ...- Monza,tra Correa e Caprari: interviene Inzaghi Durante la seconda frazione di gara un episodio ha poi scaturito una litigata in campo tra Correa e Caprari : dopo un contrasto di gioco (... Inter, lite tra Onana e Brozovic in allenamento: cosa è successo Tuttosport La rissa al pub tra anglo-irlandesi e tifosi dell'Inter Lite scoppiata in un pub di Milano, verso le undici di sabato sera. Secondo quanto viene riferito, il litigio è scoppiato quando un 31enne irlandese, che stava festeggiando un compleanno insieme ad al ... Lite scoppiata in un pub di Milano, verso le undici di sabato sera. Secondo quanto viene riferito, il litigio è scoppiato quando un 31enne irlandese, che stava festeggiando un compleanno insieme ad al ...