Inter, la Champions ti fa ricca: quanto vale la semifinale. E la finale... (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il 2-0 dell'andata al Da Luz con il Benfica, l'Inter punta alla semifinale di Champions League. Un traguardo che porterebbe nelle... Leggi su calciomercato (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo il 2-0 dell'andata al Da Luz con il Benfica, l'punta alladiLeague. Un traguardo che porterebbe nelle...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Noel Gallagher: 'Quale italiana vorrei in finale di Champions? L'Inter, perchè è la più debole e Lukaku non sta gio… - marifcinter : Bergomi: “Io leggo sempre che l’Inter è sui parametri zero. Ma sempre gente di 33-34 anni. È certo che è meglio and… - marifcinter : Marchegiani: “Dipendere da un risultato sportivo per la salute della società è un rischio comunque che nessuno dovr… - FI69interista : @DiMarzio @Inter @SLBenfica Sparito il sorriso dal viso di #Inzaghi ... incredibile, è sempre stato solare !!!… - fabio__1971 : RT @GBorzillo: Alla storiella del si impegnano in coppa per la vetrina europea non credo, domando scusa. Credo invece che sia più 'semplice… -