Inter, Inzaghi risponde a Noel Gallagher: "Spero come lui di andare in finale" (Di martedì 18 aprile 2023) Il botta e risposta che non ti aspetti. Da un lato Noel Gallagher che sfoglia la margherita delle potenziali finaliste contro il suo Manchester City e dall'altro il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che gonfia il petto e sogna un posto ad Istanbul. A rendere possibile lo scambio è stata una battuta del cantautore ed ex leader degli Oasis, grande tifoso del Manchester City, ai microfoni di Sky: "In una eventuale finale di Champions mi auguro di pescare l'Inter, non sono molto bravi. Lukaku non sta giocando bene. Il Napoli è meglio del Milan, sarebbe una bella finale visto il calore dei tifosi". Alla vigilia di Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di Champions League, Inzaghi risponde a modo suo: "Lui è un ..."

