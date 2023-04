Inter, Inzaghi: «Pensiamo prima al Benfica, poi penseremo alla partita di domenica» (Di martedì 18 aprile 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky Sport. SULLA partita – «Una partita dove abbiamo un vantaggio senza gestire pensando che dovremmo dare più intensità. Sappiamo che il Benfica ci creerà qualche difficoltà». TRAGUARDO STORICO – «C’è tanta ambizione, ma ci manca ancora una partita da giocare prima di raggiungere la semifinale. Sarà difficile, anche se sono sicuro che uniti possiamo farcela: soprattutto davanti ai propri tifosi». CAMPIONATO E COPPA – «Noi sappiamo che il percorso delle coppe è importante, in campionato abbiamo rallentato, ma mancano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sportvigilia della sfida di Champions League contro ilSimone, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport. SULLA– «Unadove abbiamo un vantaggio senza gestire pensando che dovremmo dare più intensità. Sappiamo che ilci creerà qualche difficoltà». TRAGUARDO STORICO – «C’è tanta ambizione, ma ci manca ancora unada giocaredi raggiungere la semifinale. Sarà difficile, anche se sono sicuro che uniti possiamo farcela: soprattutto davanti ai propri tifosi». CAMPIONATO E COPPA – «Noi sappiamo che il percorso delle coppe è importante, in campionato abbiamo rallentato, ma mancano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Zanetti: “Inter, problema di testa. Rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi. Se non fosse così non av… - FabrizioFERRARl : #Parolo sante. In Champions i giocatori le motivazioni le trovano da soli. #Inzaghi e il suo staff hanno colpe perc… - marifcinter : Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il… - _flavialaudante : RT @marifcinter: Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il suo add… - InterAndree : ??#Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pur… -