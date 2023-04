Inter, Inzaghi: "Io in bilico? Ci sono abituato" (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "Qui all'Inter anche prima del Barcellona e del Porto era la stessa cosa. Ci sono abituato, finché criticano me non c'è problema. Meglio me che i giocatori. Le critiche sono una motivazione per me e per il mio staff. Fa parte del mestiere dell'allenatore, in campionato stiamo avendo un rendimento insufficiente, non da Inter, ma abbiamo ancora margine". Così l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in merito alle voci su un suo esonero. "Domani sera dobbiamo cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi", aggiunge Inzaghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Milano, 18 apr. - (Adnkronos) - "Qui all'anche prima del Barcellona e del Porto era la stessa cosa. Ci, finché criticano me non c'è problema. Meglio me che i giocatori. Le criticheuna motivazione per me e per il mio staff. Fa parte del mestiere dell'allenatore, in campionato stiamo avendo un rendimento insufficiente, non da, ma abbiamo ancora margine". Così l'allenatore dell'Simone, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica, in merito alle voci su un suo esonero. "Domani sera dobbiamo cercare di regalare una serata importante ai nostri tifosi", aggiunge

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il… - marifcinter : #Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pure… - FBiasin : “Noel Gallagher ha detto che vorrebbe l’#Inter in finale perché è la più debole”. #Inzaghi: “È un grande cantante,… - Inter : Riascolta le parole di mister Inzaghi e Matteo Darmian alla vigilia di #InterBenfica ??? #ForzaInter #UCL - tuttoatalanta : Inter, Zanetti: 'Inzaghi? Anche lui riconosce che l'andamento in campionato non è sufficiente'… -