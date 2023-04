Inter | Inzaghi in conferenza stampa | «Consapevoli della forza del nostro avversario | sapendo che potremmo raggiungere la semifinale»

(Di martedì 18 aprile 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato inalla vigilia del match di Champions contro il Benfica Simone, allenatore dell’, ha parlato in. SENSAZIONI – «Ci aspetta il secondo tempo di una partita dove partiamo con un vantaggio:delcheladi Champions». MISTER E SQUADRA – «Sappiamo ilpercorso tra coppe nazionali enazionali, nonostante in campionato non stiamo facendo bene. Ilfocus ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Giornalista portoghese: 'Lei può arrivare tra le prime 4 d'Europa ma leggo la stampa italiana e si dà per certo il… - FBiasin : “Noel Gallagher ha detto che vorrebbe l’#Inter in finale perché è la più debole”. #Inzaghi: “È un grande cantante,… - marifcinter : Zanetti: “Inter, problema di testa. Rendimento inaccettabile. Ma la squadra è con Inzaghi. Se non fosse così non av… - emanuel31186678 : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Noel Gallagher vuole l'Inter in finale perché debole? Mah, è un grandissimo cantante e speriamo sia pure fortun… - it_inter : #Inzaghi: 'Ci aspetta un match difficile e dovremo stare insieme, come ho chiesto all'andata' -

L'perde troppo spesso in campionato, l'segna poco, la qualificazione alla Champions League del prossimo anno è a rischio. Sono tutti ...sotto porta della squadra di Simone, in un ...... contro un avversario di valore che come l'è in flessione di risultati ma non di gioco. ... Simonetiene i suoi sulla corda alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions, sebbene il 2 - ...Commenta per primo Simone, tecnico dell', nella conferenza stampa di vigilia della sfida in Champions League contro il Benfica , ha parlato anche del fatto che Noel Gallagher , tifoso del Manchester City , ...

Inter News / Bargiggia: “Notizia clamorosa! Al posto di Inzaghi…” Cittaceleste.it

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato così in vista della gara di domani contro il Benfica: "Sappiamo che domani abbiamo il secondo tempo di una ...Mercoledì sera, 19 aprile, a San Siro, i nerazzurri ripartono da un vantaggio importante ma che non può far stare tranquillo Simone Inzaghi, visto il momento negativo che l’Inter sta vivendo in ...