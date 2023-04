Inter, Inzaghi: «Dovremo fare la partita, su Calhanoglu…» (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, alla vigilia del match di ritorno di Champions contro il Benfica Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity. PAROLE – «Sappiamo che domani abbiamo il secondo tempo di una partita in cui partiamo in vantaggio. Chiaramente Dovremo fare la partita, sempre concentrati, con intensità a coprire ogni centimetro del campo, correre tutti insieme perché sappiamo il valore dell’avversario. Calhanoglu? Valuteremo, ha fatto 25? col Monza: è andato bene e ci ha dato ottime risposte. Sceglierò la formazione dopo l’allenamento di oggi e di domani mattina». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Le parole di Simone, allenatore dell’, alla vigilia del match di ritorno di Champions contro il Benfica Simone, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity. PAROLE – «Sappiamo che domani abbiamo il secondo tempo di unain cui partiamo in vantaggio. Chiaramentela, sempre concentrati, con intensità a coprire ogni centimetro del campo, correre tutti insieme perché sappiamo il valore dell’avversario. Calhanoglu? Valuteremo, ha fatto 25? col Monza: è andato bene e ci ha dato ottime risposte. Sceglierò la formazione dopo l’allenamento di oggi e di domani mattina». L'articolo proviene da Calcio News 24.

