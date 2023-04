Inter, inizia una settimana decisiva: tra la storia e l’incubo – CdS (Di martedì 18 aprile 2023) L’Inter è alle porte di una settimana che potrebbe risultare decisiva per il futuro della squadra nerazzurra IN BILICO – La stagione dell’Inter è in bilico tra l’essere storica e trasformarsi in un incubo. La conclusione ideale dell’annata prevede che i nerazzurri si qualifichino alla prossima Champions, vincano la seconda Coppa Italia e soprattutto conquistino la Champions League a Istanbul. Se però dovesse concretizzarsi uno scenario opposto a questo – con l’Inter che finirebbe con il cerino in mano – in Viale Liberazione potrebbero esserci dei problemi. L’obiettivo, al momento, è infilare tre vittorie nelle prossime tre, quindi Benfica, Empoli e Juventus. In ogni caso, arriverà il momento di valutare i due anni di Inzaghi, e nonostante la possibilità di una fine gloriosa, le strade del tecnico e del ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) L’è alle porte di unache potrebbe risultareper il futuro della squadra nerazzurra IN BILICO – La stagione dell’è in bilico tra l’essere storica e trasformarsi in un incubo. La conclusione ideale dell’annata prevede che i nerazzurri si qualifichino alla prossima Champions, vincano la seconda Coppa Italia e soprattutto conquistino la Champions League a Istanbul. Se però dovesse concretizzarsi uno scenario opposto a questo – con l’che finirebbe con il cerino in mano – in Viale Liberazione potrebbero esserci dei problemi. L’obiettivo, al momento, è infilare tre vittorie nelle prossime tre, quindi Benfica, Empoli e Juventus. In ogni caso, arriverà il momento di valutare i due anni di Inzaghi, e nonostante la possibilità di una fine gloriosa, le strade del tecnico e del ...

