Inter, col Benfica niente scherzi! Buone chance ma l'indole 'pazza' spaventa (Di martedì 18 aprile 2023) Tra timore e orgoglio della pazza Inter. Domani col Benfica l'ultima prova da non sbagliare per l'accesso alla semifinale di Champions League. LA STORIA – Se l'Inter fosse stabile e pacata, dopo il doppio vantaggio conquistato a Lisbona si potrebbe essere quasi certi di avere gran parte della qualificazione alla semifinale di Champions League in tasca. Ma non è un caso se uno degli aggettivi, forse il più noto e adeguato, fra quelli utilizzati per descrivere la squadra nerazzurra è "pazza". Di partite vissute al cardiopalmo, negli anni, ce ne sono state davvero tante, anche fin troppe. Per raccontare tutte le emozioni, partendo dalle magiche rimonte e finendo agli inaspettati collassi dell'ultimo minuto, probabilmente non basterebbero neanche le pagine di un romanzo. In quale categoria inserirlo, poi? Storico, giallo, thriller, ...

