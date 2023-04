Inter | Calhanoglu l’arma dalla panchina | Dzeko o Lukaku in avanti

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 aprile 2023) L’si gioca la qualificazione in semifinale di Champions League domani con il Benfica e il centrocampista turco scalpita L’domani è chiamata a difendere il 2-0 ottenuto in Portogallo contro il Lisbona per trovare la semifinale di Champions League e anche per allontanare le nubi sulla squadra, dopo i pessimi risultati in campionato. Simone Inzaghi, come riportatoGazzetta dello Sport, per domani potrà contare su, sempre più centrale nei suoi schemi, anche se probabilmente inizieràper essere un’arma in più a partita in corso. Ininvece ballottaggio traper un posto da titolare accanto a Martinez: la tentazione è di partire con il belga. L'articolo proviene da ...