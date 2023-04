Inter-Benfica, Schmidt in conferenza stampa: “Sarà una partita complicata” (Di martedì 18 aprile 2023) Roger Schmidt in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica Giornata di vigilia per il Benfica di Roger Schmidt che domani affronterà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Su cosa puntate per la rimonta?“Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani Sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase ... Leggi su intermagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Rogerinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Rogerche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Su cosa puntate per la rimonta?“Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domaniuna, dovremo pensare alla fase ...

