Inter-Benfica | Schmidt in conferenza stampa | “Sarà una partita complicata”

(Di martedì 18 aprile 2023) Rogerinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Rogerche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancorossi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Su cosa puntate per la rimonta?“Sul fatto di segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domaniuna, dovremo pensare alla fase ...

LAUTARO RECORD Con il gol messo a segno contro il, Lautaro Martinez ha ritrovato una marcatura che mancava da- Lecce del 5 marzo. Statistiche Champions a parte, il numero 10 dell'...Con la qualificazione del Milan contro il Napoli e dell'contro il, almeno una squadra italiana sarà presente nella finale di Istanbul della Champions League ed il prossimo turno vedrà sfidarsi proprio le due squadre milanesi in semifinale; ...... impedendo ogni tentativo di rimonta del. Il match di ritorno è finito con un pirotecnico 3 - 3: in vantaggio 3 - 1, l'si è rilassata ed ha incassato due gol nel giro di nove minuti, ...

Benfica, lettera di scuse all’Inter: “Episodi ripugnanti non in linea con nostri valori” fcinter1908

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport parlando delle italiane in Europa: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto p ...In difesa può trovare spazio D’Ambrosio. Gosens a sinistra, per la quarta gara di fila in campionato, è l’altra mossa preparata da Inzaghi ...