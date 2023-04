Inter-Benfica, Schmidt: “Dobbiamo segnare tanti gol” (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ha parlato alla vigilia del match del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Ecco le sue parole: “Dobbiamo segnare tanti gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l’Inter: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà. Dobbiamo aspettare la partita, l’anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma ora Dobbiamo guardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del, Roger, ha parlato alla vigilia del match del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’. Ecco le sue parole: “gol, abbiamo dimostrato in stagione di saperlo fare e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che purtroppo non abbiamo sfruttato. Domani sarà una partita complicata, dovremo pensare alla fase difensiva ma partiamo da un 2-0 per l’: è una squadra pericolosa, perché sa metterci in difficoltà.aspettare la partita, l’anno scorso penso che abbiamo buttato una grande occasione, a casa, per ottenere un risultato migliore. Ma oraguardare avanti ed essere concentrati su quello che dovremo fare sul campo, lasciando da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - calciomercatoit : ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è d… - TuttoMercatoWeb : #Benfica, portoghesi arrivati nel loro ritiro milanese. Domani la sfida all’#Inter ?? @Luca_Cilli - sportface2016 : #Inter-#Benfica, #Schmidt: “Dobbiamo segnare tanti gol” - GianFVirardi : RT @InterHubOff: ???Roger Schmidt, all. Benfica: “Domani possiamo fare tanti gol, a Lisbona buttate tante occasioni. Sarà una partita compli… -