Inter-Benfica | sale la tensione tra i lusitani | insulti in aeroporto!

(Di martedì 18 aprile 2023) Vigilia di, ritorno dei quarti di Champions League.in casa portoghese. Prima della partenza per Milano, un tifoso ha inveito contro due giocatori delle Aquile CLIMA ACCESO ?lain vista di, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Come riferisce A Bola, prima di partire alla volta di Milano, dall'aeroporto Humberto Delgado, il clima si è accesso con un tifoso delche ha riferito parole non dolcissime nei confronti di Verissimo e Grimaldo. Beccato soprattutto il laterale spagnolo. A calmare gli animi la PSP, le autorità locali portoghesi. Domani la sfida all'. Si riparte dallo 0-2 del da Luz firmato Barella-Lukaku.