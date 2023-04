Inter-Benfica, la probabile formazione. Calhanoglu incerto – SM (Di martedì 18 aprile 2023) Alla vigilia di Inter-Benfica si delinea la probabile formazione scelta da Simone Inzaghi per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League. Di seguito le informazioni riportate dal sito di Sportmediaset. probabile formazione – Alla vigilia di Inter-Benfica, in scena domani sera alle ore 21.00, inizia a delinearsi la probabile formazione nerazzurra. Secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, tra le certezze di Simone Inzaghi c’è l’indisponibilità di Milan Skriniar anche per il ritorno dei quarti di Champions League. Presente ma, probabilmente, solo in panchina Stefan De Vrij, uscito affaticato dalla sfida di Serie A contro il Monza. Per questo il reparto difensivo dell’Inter contro il ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Alla vigilia disi delinea lascelta da Simone Inzaghi per la sfida di ritorno dei quarti di Champions League. Di seguito le informazioni riportate dal sito di Sportmediaset.– Alla vigilia di, in scena domani sera alle ore 21.00, inizia a delinearsi lanerazzurra. Secondo quanto riporta il sito di Sportmediaset, tra le certezze di Simone Inzaghi c’è l’indisponibilità di Milan Skriniar anche per il ritorno dei quarti di Champions League. Presente ma, probabilmente, solo in panchina Stefan De Vrij, uscito affaticato dalla sfida di Serie A contro il Monza. Per questo il reparto difensivo dell’contro il ...

