Inter-Benfica, Inzaghi: "Sono abituato alle critiche, mi spingono a fare di più" (Di martedì 18 aprile 2023) "Partiamo con un vantaggio, ma conosciamo il valore dell'avversario e sarà una partita complicata. Potremmo essere nelle quattro d'Europa, sarebbe un grande traguardo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. A San Siro si riparte dal 2-0 per i nerazzurri nel primo confronto e Lautaro e compagni devono archiviare le brutte parentesi in campionato: "Conosciamo il nostro percorso nelle coppe nazionali e Internazionali – spiega Inzaghi -, come conosciamo la nostra situazione in classifica. Il focus ora è sul Benfica. Dobbiamo fare la partita nel migliore dei modi, l'avversario come l'Inter è in flessione di risultati ma non di gioco e occasioni ...

