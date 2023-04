Inter-Benfica | Inzaghi oggi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 18 aprile 2023) L’, dopo l’ennesima sconfitta subita in campionato contro il Monza, vuole tornare a gioire contro ilnel match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina riparte dalla vittoria per 2-0 ottenuta nella gara di andel Da Luz e, adesso, tra le mura amiche di San Siro si prepara a difendere tale vantaggio per volare in semifinale. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 18 aprile alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - marifcinter : Skriniar non sarà a disposizione neanche per Inter-Benfica. Personalizzato sul campo per De Vrij dopo il problema a… - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - nickinterr : Le prime pagine ?? Serata decisiva con Spalletti che recupera Osimhen dal 1° minuto. L'Inter osserva in attesa del… - kupaleon : RT @NicoSchira: Javier #Zanetti: “L'#Inter è forte e il rendimento di quest’anno è inaccettabile. #Benfica? Una gara determinante per il fu… -

Alservirebbe un ribaltone clamoroso, non del tutto clamoroso vista l'di quest'anno, anche se nella massima competizione europea finora Lautaro e compagni hanno sempre sfornato grandi ...L'si gioca la qualificazione in semifinale di Champions League domani con ile il centrocampista turco scalpita L'domani è chiamata a difendere il 2 - 0 ottenuto in Portogallo contro il Lisbona per trovare la semifinale di Champions League e anche per allontanare ...In caso di ammonizione salteranno l'andata dell'eventuale semifinale contro la vincente di. Altrimenti usciranno dalla diffida. LE PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di ...

Inter-Benfica, mercoledì stop alla vendita di alcolici in molte zone di Milano La Gazzetta dello Sport

L’Inter vuole la semifinale e la vuole contro la squadra di ... Chi c’era non ha dimenticato, chi non c’era se l’è fatto raccontare. Ecco, con il Benfica c’è spazio anche per questa motivazione, ...La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ...