Inter-Benfica | Inzaghi in conferenza stampa | “Le critiche ci aiutano a lavorare sempre di più”

(Di martedì 18 aprile 2023) Simoneinalla vigilia di, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 contro ildi Roge Schmidt. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match nella consueta. Ecco le sue parole. Che partita dovrà fare l’?“E’ il secondo tempo di una partita importantissima, complicata, in cui partiamo con un vantaggio. Dovremo venirne a capo tutti assieme sapendo che potremmo essere nelle prime quattro d’Europa e sarebbe un grande traguardo”. Cosa chiedi a te stesso e alla squadra per ...

LAUTARO RECORD Con il gol messo a segno contro il, Lautaro Martinez ha ritrovato una marcatura che mancava da- Lecce del 5 marzo. Statistiche Champions a parte, il numero 10 dell'...Con la qualificazione del Milan contro il Napoli e dell'contro il, almeno una squadra italiana sarà presente nella finale di Istanbul della Champions League ed il prossimo turno vedrà sfidarsi proprio le due squadre milanesi in semifinale; ...... impedendo ogni tentativo di rimonta del. Il match di ritorno è finito con un pirotecnico 3 - 3: in vantaggio 3 - 1, l'si è rilassata ed ha incassato due gol nel giro di nove minuti, ...

Benfica, lettera di scuse all’Inter: “Episodi ripugnanti non in linea con nostri valori” fcinter1908

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport parlando delle italiane in Europa: "Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto p ...In difesa può trovare spazio D’Ambrosio. Gosens a sinistra, per la quarta gara di fila in campionato, è l’altra mossa preparata da Inzaghi ...