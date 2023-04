Inter-Benfica, Inzaghi e quell’«insieme» rimarcato. Messaggio velato? (Di martedì 18 aprile 2023) Inzaghi in conferenza inneggia all’unione del gruppo Inter, ma quanto c’è di vero? Si attende Inter-Benfica per scoprirlo sul campo. RILFETTORI – A un giorno dall’attesissima sfida di Champions League, Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa al fianco di Matteo Darmian (vedi dichiarazioni). Nelle domande che i giornalisti hanno posto all’allenatore dell’Inter non sono mancati i riferimenti al tracollo in campionato, confermato anche dall’ultima partita persa contro il Monza. Nel corso della presentazione di Inter-Benfica, però, Inzaghi ha cercato di spostare i riflettori proprio sul prossimo e imminente obiettivo europeo, dimostrandosi sicuro delle capacità della squadra nonostante gli innumerevoli limiti emersi in Serie ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)in conferenza inneggia all’unione del gruppo, ma quanto c’è di vero? Si attendeper scoprirlo sul campo. RILFETTORI – A un giorno dall’attesissima sfida di Champions League, Simonesi è presentato in conferenza stampa al fianco di Matteo Darmian (vedi dichiarazioni). Nelle domande che i giornalisti hanno posto all’allenatore dell’non sono mancati i riferimenti al tracollo in campionato, confermato anche dall’ultima partita persa contro il Monza. Nel corso della presentazione di, però,ha cercato di spostare i riflettori proprio sul prossimo e imminente obiettivo europeo, dimostrandosi sicuro delle capacità della squadra nonostante gli innumerevoli limiti emersi in Serie ...

