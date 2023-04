Inter-Benfica | ecco chi è l' arbitro Carlos Del Cerro Grande

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - calciomercatoit : ??NERVI TESI IN CASA #INTER - VIDEO ??Andre #Onana spinge Marcelo #Brozovic durante il torello e la reazione non è d… - TuttoMercatoWeb : #Benfica, portoghesi arrivati nel loro ritiro milanese. Domani la sfida all’#Inter ?? @Luca_Cilli - GianmarcoDaria : ???Antonio Silva, difensore del Benfica: 'Per me non è impossibile rimontare lo 0-2 dell'andata, abbiamo le possibil… -

Commenta per primo Il difensore delAntonio Silva ha parlato in conferenza stampa al fianco del tecnico Schmidt, alla vigilia della sfida decisiva in Champions contro l': Pensi che sia possibile 'Sì, secondo me non è ...Nervi tesi ad Appiano Gentile. Nell'ultimo allenamento completo alla vigilia di, ritorno dei quarti di Champions League, un normale torello è bastato ad accendere gli animi dei giocatori, evidentemente già caldi. Un'entrata del portiere Onana su Brozovic ha fatto ...Vigilia di: squilla un telefono in sala stampa e il terzino nerazzurro Matteo Darmian abbozza un ...

Inter-Benfica, vigilia di Champions tesa: scintille e spintone tra Onana e Brozovic Virgilio Sport

In casa Inter arriva una brutta notizia in vista della gara di UEFA Champions League contro il Benfica di domani sera. Simone Inzaghi, infatti, perde un titolare e dovrà ora inventarsi qualcosa. E’ ...L’Inter ha avuto successo in questa stagione, vincendo la Supercoppa Italiana e raggiungendo le semifinali di Coppa Italia. La squadra può raggiungere le semifinali di Champions League mercoledì ...