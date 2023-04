Inter-Benfica, due indisponibili per Schmidt! Un recupero importante – CdS (Di martedì 18 aprile 2023) Il Benfica sarà ospite domani sera a San Siro per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico dei lusitani Schmidt dovrà rinunciare a due calciatori chiave MOMENTO – Il Benfica, domani sera, sarà ospite a San Siro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. I lusitani arrivano alla sfida nel momento peggiore della loro stagione: tre sconfitte consecutive fra Champions e campionato. Schmidt, in vista della sfida ai nerazzurri, può però sorridere: secondo il Corriere dello Sport, ad eccezione di Draxler e Bah il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa. Sarà della sfida anche Otamendi, assente al “Da Luz” per squalifica. Recupera la miglior condizione anche Gonçalo Guedes. Le speranze del ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Ilsarà ospite domani sera a San Siro per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il tecnico dei lusitani Schmidt dovrà rinunciare a due calciatori chiave MOMENTO – Il, domani sera, sarà ospite a San Siro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’. I lusitani arrivano alla sfida nel momento peggiore della loro stagione: tre sconfitte consecutive fra Champions e campionato. Schmidt, in vista della sfida ai nerazzurri, può però sorridere: secondo il Corriere dello Sport, ad eccezione di Draxler e Bah il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa. Sarà della sfida anche Otamendi, assente al “Da Luz” per squalifica. Recupera la miglior condizione anche Gonçalo Guedes. Le speranze del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - marifcinter : Skriniar non sarà a disposizione neanche per Inter-Benfica. Personalizzato sul campo per De Vrij dopo il problema a… - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - internewsit : Inter, col Benfica vale 20 milioni! Premi e incentivi sponsor - TS - - pronosti_calcio : Inter Benfica pronostico, risultato esatto e quote match Champions League del 19 Aprile -