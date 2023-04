Inter-Benfica di Champions League, dove vederla in diretta TV e streaming (Di martedì 18 aprile 2023) Inter-Benfica è la prossima partita nerazzurra in programma. Si va in campo per il ritorno dei quarti di UEFA Champions League. Inter impegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Benfica per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it. Partita in programma Inter-Benfica, UEFA Champions League – Quarti di finale, partita di ritorno. dove si gioca Inter-Benfica Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano. Data e ora di Inter-Benfica Mercoledì 19 aprile – Ore 21:00. Come ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023)è la prossima partita nerazzurra in programma. Si va in campo per il ritorno dei quarti di UEFAimpegnata in casa. Ecco tutte le informazioni utili super scoprireinTV e LIVEma anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, UEFA– Quarti di finale, partita di ritorno.si giocaStadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – Milano. Data e ora diMercoledì 19 aprile – Ore 21:00. Come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - glooit : Champions: l'Inter a 90' dalla semifinale attende il Benfica leggi su Gloo - sportli26181512 : Nervi tesi in casa Inter: entrata di Onana su Brozovic. I compagni devono dividerli VIDEO: Animi caldi in casa Inte… -