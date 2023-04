(Di martedì 18 aprile 2023) In corso ladi, purtroppo segnatadiscussione fra Brozovic e Onana (vedi articolo). In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Paventi parla di duedi. LA VIGILIA – Andrea Paventi esclude troppi cambi per l’rispetto all’andata col: «Ipossono essere due, anche se io penso a oggi che laal 99% sia la stessa dell’Estadio da Luz. Isono Edin Dzeko e Romelu Lukaku con Dzeko favorito, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu con Brozovic favorito. Credo che questi possano essere i due ballottaggi, poi aspettiamo ladi domani per avere ulteriori certezze, conferme o ulteriori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - InterClubIndia : RT @GiokerMusso: ?? #Inter - L’allenamento di rifinitura pre #Benfica dei nerazzurri di #Inzaghi ?? @calciomercatoit - internewsit : Inter-Benfica, dalla rifinitura restano due dubbi di formazione - Sky - -

2 Animi caldi in casa. Nell'allenamento alla vigilia diun entrata di Onana su Brozovic ha fatto scattare la reazone del croato e solo l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la zuffa degenerasse. LA LITE - Come si vede dalle ...L'vede il passaggio turno a 1,07 rispetto al 9,00 del: appare molto difficile che la gara si prolunghi ai supplementari, offerta a 11,50, mentre l'ipotesi che si arrivi ai rigori ...Il tempo è oggi, la vigilia della gara di r itorno dei quarti di Champions League , quando l'ospiterà ilforte del 2 - 0 maturato all'andata al Da Luz di Lisbona. Così, come nel 2011, ...

Inter-Benfica, le parole di Darmian alla vigilia Fantacalcio ®

Attimi di tensione alla Pinetina nell’allenamento pre Inter-Benfica. I nerazzurri scenderanno in campo domani a San Siro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League forti dello 0-2 ...L'Inter si sta allenando in vista della sfida di domani sera contro il Benfica a San Siro. Nonostante lo 0-2 dell'andata, il clima è piuttosto teso in casa nerazzurra: durante il torello, infatti, ci ...