Inter-Benfica | Antonio Silva | “Sarà una gara difficile | ma noi vogliamo fare la storia”

Il giocatore del Benfica, Antonio Silva, ha parlato alla vigilia del match del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Secondo me non è impossibile. Sappiamo di partire dal 2-0, giocheremo con una squadra molto forte ma abbiamo le nostre armi. Dobbiamo portare tutto il buono che abbiamo fatto vedere in stagione nella partita del domani e fare la storia del Benfica. Non è normale venire da tre sconfitte consecutive, ma dobbiamo pensare all'opportunità che abbiamo domani. Da quando si chiama Champions, il Benfica non è mai arrivato in semifinale. Io sono giovane e benfiquista, ho una responsabilità enorme". E ancora: "Se ci riuscissimo la mia felicità sarebbe ancora più grande. Sappiamo che domani ..."

