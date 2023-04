"Insostenibile". Non è l'Arena, la verità dietro la chiusura in fretta e furia (Di martedì 18 aprile 2023) Le motivazioni dietro la chiusura improvvisa di Non è l'Arena rimangono un mistero. La7 non ha voluto sbilanciarsi, mentre Massimo Giletti si è limitato a dire di essere dispiaciuto per chi ha lavorato con lui e che ora si trova a casa. A voler fare chiarezza sull'accaduto è Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 ha annunciato uno speciale, per domenica, sulla vicenda. Eppure in queste ore circola un'altra spiegazione sul caso. A fornirla Il Foglio. "Massimo Giletti faceva perdere una barca di soldi a Urbano Cairo", esordisce Salvatore Merlo. Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, la situazione "si era fatta addirittura Insostenibile". Complice una raccolta pubblicitaria ai minimi storici e un passivo di "circa 150mila euro" per ogni puntata. Cairo, descritto come "uno che a La7 riesce a tagliare i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Le motivazionilaimprovvisa di Non è l'rimangono un mistero. La7 non ha voluto sbilanciarsi, mentre Massimo Giletti si è limitato a dire di essere dispiaciuto per chi ha lavorato con lui e che ora si trova a casa. A voler fare chiarezza sull'accaduto è Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 ha annunciato uno speciale, per domenica, sulla vicenda. Eppure in queste ore circola un'altra spiegazione sul caso. A fornirla Il Foglio. "Massimo Giletti faceva perdere una barca di soldi a Urbano Cairo", esordisce Salvatore Merlo. Secondo quanto riferito dal giornalista, infatti, la situazione "si era fatta addirittura". Complice una raccolta pubblicitaria ai minimi storici e un passivo di "circa 150mila euro" per ogni puntata. Cairo, descritto come "uno che a La7 riesce a tagliare i ...

