Innovazione | riparte Milano Digital Week

Milano, 18 apr. (Adnkronos) - riparte Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all'educazione, alla cultura e all'Innovazione Digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab. Le ultime cinque edizioni hanno generato, nel complesso, oltre un milione di partecipanti a più di 2.500 eventi (tra fisico e Digitale). Milano Digital Week – in continuità con la sua identità d'inclusione e partecipazione – prosegue la riflessione cominciata lo scorso anno sui cambiamenti dei modelli di sviluppo muovendo dalla consapevolezza, ormai globale, che i limiti ambientali, sociali ed economici sono sempre più cogenti in ogni ...

