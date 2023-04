"Iniziamo col botto". Ilary Blasi umilia Alvin: cosa ha in mano | Video (Di martedì 18 aprile 2023) La prima puntata dell'Isola dei Famosi è stata accolta positivamente, non solo in termini di ascolti. Grande merito va attribuito a Ilary Blasi che, oltre a essere bravissima come al solito nel ruolo della conduttrice un po' sopra le righe, è il vero personaggio di questa edizione. Non potrebbe essere altrimenti, dato che è il suo primo ritorno in tv dopo la separazione difficile con Francesco Totti. Ovviamente non è mancato un riferimento all'ex marito, che tutti si aspettavano, e tanti siparietti che hanno suscitato ilarità nel pubblico. Uno dei bersagli preferiti della Blasi è certamente Alvin, l'inviato in Honduras. Mentre il collega stava spiegando le ricompense di una prova, soffermandosi su papaya e fagioli, la conduttrice si è lasciata andare a una battutina: “Certo, papaya e fagioli eh… ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) La prima puntata dell'Isola dei Famosi è stata accolta positivamente, non solo in termini di ascolti. Grande merito va attribuito ache, oltre a essere bravissima come al solito nel ruolo della conduttrice un po' sopra le righe, è il vero personaggio di questa edizione. Non potrebbe essere altrimenti, dato che è il suo primo ritorno in tv dopo la separazione difficile con Francesco Totti. Ovviamente non è mancato un riferimento all'ex marito, che tutti si aspettavano, e tanti siparietti che hanno suscitato ilarità nel pubblico. Uno dei bersagli preferiti dellaè certamente, l'inviato in Honduras. Mentre il collega stava spiegando le ricompense di una prova, soffermandosi su papaya e fagioli, la conduttrice si è lasciata andare a una battutina: “Certo, papaya e fagioli eh… ...

