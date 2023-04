Infortunio Politano e Mario Rui | gli azzurri escono in lacrime!

(Di martedì 18 aprile 2023) Alle ore 21 è iniziata quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona sta andando in scena in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale. Napoli-Milan, doppioper i partenopeiper Matteodurante Napoli-Milan dopo un contrasto con Theo Hernandez al 30esimo del primo tempo. Il giocatore azzurro è scoppiato in lacrime dopo il contatto tenendosi la caviglia sinistra ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 33_uor : RT @GoalItalia: #NapoliMilan perde due protagonisti già nel primo tempo: out sia Politano che Mario Rui ? - GoalItalia : #NapoliMilan perde due protagonisti già nel primo tempo: out sia Politano che Mario Rui ? - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, infortunio per #Politano e #MarioRui: doppio cambio per #Spalletti - PaoloBittaAlfa : RT @salv_amoroso: ???? 'Devi morire' e 'figlio di puttana' dai tifosi del #Milan al momento dell'uscita di #Politano per infortunio. Che ve… - LvxMeoDvx : RT @salv_amoroso: ???? 'Devi morire' e 'figlio di puttana' dai tifosi del #Milan al momento dell'uscita di #Politano per infortunio. Che ve… -

... fuori dai convocati esattamente come gli squalificati, ma per. In mattinata il club ... Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, ZielinskiAttaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen,, ...... dimostrando di soffrire oltremodo la mancanza del suo cannoniere Osimhen, assente per... Il messicano è, come al solito, in ballottaggio con, ma dovrebbe avere la meglio sull'ex ...L'attaccante nigeriano del Napoli non era in campo, all'andata, per via dell'. E questo ... 'La scelta diche sa lanciarlo meglio negli spazi, piuttosto che Lozano, portato ad ...

Infortunio Politano, giocatore in lacrime: i primi aggiornamenti AreaNapoli.it

Si avvicina il rientro per Giovanni Simeone che fu costretto a fermarsi per un infortunio muscolare durante il match di Lecce. Il centravanti argentino dovrebbe farcela in tempo utile a recuperare per ...Dopo l’armistizio tra il presidente Aurelio De Laurentiis ed il cuore “caldo” della tifoseria, il Napoli è atteso dalla sfida contro l’Hellas Verona, per avvicinare il traguardo Scudetto e prepararsi ...