Infortuni Politano | Mario Rui e Rrahmani | il comunicato ufficiale del Napoli!

(Di martedì 18 aprile 2023) AGGIORNAMENTO 23:47 Come riportato da undell’SSC Napoli Matteoha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. InveceRui ha riportato un trauma contusivo al ginocchio destro. Infineha subito un trauma contusivo al piede destro Alle ore 21 è iniziata quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona sta andando in scena in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero ...