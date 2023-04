Infortuni e polemiche | la stagione da dimenticare di Pogba | giorno per giorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rickybization : @ColpogobboYtube Un cataclisma mai visto,tra infortuni, arbitri ridolini e farabutti in fgci che da secondi ti sbat… -

\''Le vicende extra campo hanno avuto un impatto sul mio corpo e sui miei\'', così Paul Pogba nell'interrogatorio del 28 marzo in merito ...... anche se mister Inzaghi si trova ancora alle prese con diversie qualche calciatore non ... dopo ledella scorsa settimana quando l'ex tecnico Stellone ha deciso di mandarlo in ...... biglietti, regolamenti di conti tra gruppi rivali,sui festeggiamenti per il tricolore, ...si giocheranno tutto nel secondo match di Champions con gli azzurri che nonostante glie l'...

Skriniar spegne le polemiche: "Infortunio Ho seguito le indicazioni dello staff medico dell'Inter" Fantacalcio ®

Brutte notizie per Matteo Berrettini: l'infortunio è più serio del previsto e, a rischio anche la sua presenza in alcuni tornei fondamentali.L'ex calciatore della Juventus ha parlato a TMW delle condizioni e della stagione di Paul Pogba: di seguito le sue dichiarazioni.