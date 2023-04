Infortuni, Bettoni (Inail): "Abbattere inaccettabile quota mille morti sul lavoro" (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “Bisogna Abbattere l'inaccettabile ‘quota mille' di morti sul lavoro che dura da troppo tempo. Ma per centrare questo obiettivo servono la partecipazione e l'impegno di tutti, istituzioni, parti sociali, mondo produttivo, società civile, e serve ancora di più intensificare gli sforzi per trovare soluzioni condivise ed efficaci. Un Paese avanzato come l'Italia non può tollerare tragedie quotidiane legate alla mancanza di sicurezza sui posti di lavoro”. A dirlo il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, in occasione della firma del protocollo d'intesa siglato con Aepi. “Il secondo momento - avverte - è invece relativo a qualche proposta che ha Inail in pancia da suggerire al Governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Roma, 18 apr. (Adnkronos/Labitalia) - “Bisognal'' disulche dura da troppo tempo. Ma per centrare questo obiettivo servono la partecipazione e l'impegno di tutti, istituzioni, parti sociali, mondo produttivo, società civile, e serve ancora di più intensificare gli sforzi per trovare soluzioni condivise ed efficaci. Un Paese avanzato come l'Italia non può tollerare tragedie quotidiane legate alla mancanza di sicurezza sui posti di”. A dirlo il presidente dell', Franco, in occasione della firma del protocollo d'intesa siglato con Aepi. “Il secondo momento - avverte - è invece relativo a qualche proposta che hain pancia da suggerire al Governo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Infortuni, Bettoni (Inail): 'Abbattere inaccettabile quota mille morti sul lavoro': (Adnkronos) - Le parole del pre… - articolo38 : RT @inail_gov: #Ancona Evento Forum della Prevenzione #Inail #Bettoni 'Le aree portuali sono importanti per economia del Paese. La prevenzi… - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: #Ancona Evento Forum della Prevenzione #Inail #Bettoni 'Le aree portuali sono importanti per economia del Paese. La prevenzi… - merisi62 : RT @inail_gov: #Ancona Evento Forum della Prevenzione #Inail #Bettoni 'Le aree portuali sono importanti per economia del Paese. La prevenzi… - inail_gov : #Ancona Evento Forum della Prevenzione #Inail #Bettoni 'Le aree portuali sono importanti per economia del Paese. La… -