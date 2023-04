Inflazione: prezzo del grano giù del 30 per cento, pasta +18 per cento in un anno Coldiretti Puglia (Di martedì 18 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Aumenta del 18% il prezzo della pasta nell’ultimo anno mentre il grano duro per produrla viene pagato agli agricoltori il 30% in meno nello stesso periodo. E’ quanto denuncia la Coldiretti Puglia, che segnala al contempo il boom delle vendite all’estero di pasta made in Puglia del 37%, sulla base dei dati Istat Coeweb. La pasta – sottolinea la Coldiretti Puglia – è ottenuta direttamente dalla lavorazione del grano con l’aggiunta della sola acqua è non trovano dunque alcuna giustificazione le divergenze registrate nelle quotazioni, con la forbice dei prezzi che si allarga e mette a rischio i bilanci ... Leggi su noinotizie (Di martedì 18 aprile 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Aumenta del 18% ildellanell’ultimomentre ilduro per produrla viene pagato agli agricoltori il 30% in meno nello stesso periodo. E’ quanto denuncia la, che segnala al contempo il boom delle vendite all’estero dimade indel 37%, sulla base dei dati Istat Coeweb. La– sottolinea la– è ottenuta direttamente dalla lavorazione delcon l’aggiunta della sola acqua è non trovano dunque alcuna giustificazione le divergenze registrate nelle quotazioni, con la forbice dei prezzi che si allarga e mette a rischio i bilanci ...

