Inflazione marzo 2023, ecco la classifica delle città più care (Di martedì 18 aprile 2023) L’Istat registra Bolzano tra le città più care a marzo 2023, seguono Milano e Siena. Potenza la più virtuosa Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 aprile 2023) L’Istat registra Bolzano tra lepiù, seguono Milano e Siena. Potenza la più virtuosa

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Istat, rivista al ribasso l’inflazione a marzo: +7,6%. Rallenta la corsa dei prezzi, ma il peso resta sui più poveri - notiziariofinan : In testa alla graduatoria delle città più care d'Italia c'è Bolzano. Medaglia d'argento per Milano. Sul gradino più… - ilCittadinoLodi : A marzo l’inflazione in frenata al 7,3 per cento. Lodi al 24esimo posto del carovita - ErmannoKilgore : Genova capitale dell’inflazione: a marzo ancora prezzi record - Il Secolo XIX - alexiasasso : RT @valy_s: ISTAT INFLAZIONE in calo a MARZO, +7,6% su base annua, trascinata in basso dal calo delle bollette energetiche soprattutto sul… -