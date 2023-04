Inflazione giù del 3,6% in quattro mesi, crescono ancora i tassi dei mutui (Di martedì 18 aprile 2023) I DATI DELL’ISTAT. Variazione prezzi al +6,4% contro il +10 di novembre 2022. Cala l’energia, timida frenata del carrello della spesa. Interessi sui prestiti al 4,12%, Belotti: «Ma siamo al picco». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 18 aprile 2023) I DATI DELL’ISTAT. Variazione prezzi al +6,4% contro il +10 di novembre 2022. Cala l’energia, timida frenata del carrello della spesa. Interessi sui prestiti al 4,12%, Belotti: «Ma siamo al picco».

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Inflazione: +18% prezzi pasta ma grano giù del 30% - Enzo51387079 : Se va avanti così l'italia in guerra inflazione senza controllo stipendi e pensioni da fame migliaia di attività ch… - FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: #Inflazione: +18% prezzi #pasta ma il #grano va giù del 30% - - LecceSette : Inflazione: +18% prezzi pasta ma grano giù del 30%. Boom ll'estero: +37% - NoiNotizie : #Inflazione: prezzo del grano giù del 30 per cento, pasta +18 per cento in un anno -