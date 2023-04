Individuato Ndombele per sostituire Anguissa | è in vantaggio su Elmas

"In mezzo, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l'erede è stato, toccherà ache sembra in vantaggio su Elmas". In attacco, Politano è favorito su Lozano. ...Dopo il ritiro estivo, Conte avrebbeinfatti gli atleti sui quali non riuscirebbe a fare affidamento: parliamo dei centrocampisti Tanguy, Giovani Lo Celso, Harry Winks e del ..."In mezzo, stavolta colpa di due gialli in pochi minuti, e pure stavolta l'erede è stato, toccherà ache sembra in vantaggio su Elmas". In attacco, Politano è favorito su Lozano. ...

CorSport- Napoli-Milan: Spalletti sceglie Ndombele; Politano e ... GonfiaLaRete

Il Corriere dello Sport ha svelato la probabile formazione del Napoli per la gara di Champions League contro il Milan: "Ci sono quattro punti interrogativi nel Napoli, che stanno per essere trasformat ...L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto su quella che potrebbe essere la probabile formazione del Napoli.