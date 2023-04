Indie World | il Nintendo Direct di aprile si terrà domani stesso

Leggi su tuttotek

(Di martedì 18 aprile 2023) L’anno fiscale della Grande N riparte con l’: la seconda metà diriparte con undavvero inaspettato Naturalmente siamo abituati alle grandi abbuffate al ristorante pentastellato dei, ma ogni tanto il sapore bucolico tipico della trattoria targatasi fa sentire ed è questa la nuova presentazione di. Nonostante di certo i preparativi per la Tripla A in salsa kyotense non mancano, con Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp in uscita venerdì e The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom in arrivo il 12 maggio, è evidente che il titano cremisi stia buttando non poco carbone nel motore della locomotiva dell’hype. Partendo, come spesso avviene, dall’artigianato ...