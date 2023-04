Incoronazione di re Carlo | “Harry e William non si parleranno | anzi | neanche si incontreranno”

(Di martedì 18 aprile 2023) C’è stata una telefonata distensiva fra reIII e il figlioper cercare di “chiarire le cose” prima dell’del sovrano e della regina Camilla, in programma il 6 maggio prossimo all’abbazia di Westminster. Nel corso del “colloquio a cuore aperto” tra reedè emersa anche una “volontà e voglia di riparare da entrambe le parti”, a conferma così il desiderio di ricucitura del sovrano con il secondogenito dopo il traumatico strappo dalla famiglia reale e il trasferimento in America del 2020 anche a dispetto delle riserve e dell’acredine attribuite all’erede al trono, fratello maggiore un tempo inseparabile di. E viene rotto il lungo silenzio fra padre e figlio seguito al periodo di forte esposizione mediatica del principe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Il nostro Andrea Bocelli, un’eccellenza toscana, sarà l'unico artista italiano a partecipare al concerto per la cer… - ultimora_pol : Maria Elena #Boschi: 'Forse #Calenda si aspettava un'incoronazione, ma di Carlo incoronato ce ne sarà uno solo a Lo… - Agenzia_Ansa : Andrea Bocelli si esibirà al concerto per l'incoronazione di re Carlo. 'Un grande onore'. Sul palco il 7 maggio du… - FilippoCarmigna : La foto ufficiale 'imbarazzante' dell'incoronazione di Re Carlo: c'entrano Harry e Meghan - intoscana : . @AndreaBocelli si conferma il cantante più amato dalle case reali d’Europa! Il 7 maggio il tenore toscano canterà… -

Sarah Ferguson non parteciperà all'di reIII, il 6 maggio 2023. Non ha ricevuto l'invito, come ha ammesso lei stessa. La duchessa di York sembra aver preso con filosofia la decisione del re, ma gli esperti reali ...Non solo,ha nominato suo marito suo assistente personale, motivo per cui avrà un ruolo di prestigio durante l'che avverrà il 6 maggio. Rose Hanbury, l'amante di William. I rumors ...Il rischio fischi , quando si presenterà a Londra per l'di papà, è altissimo. E forse è proprio per questo che Meghan Markle ha deciso di restare a casa Altre storie di Vanity ...

Sarah Ferguson non è stata invitata all’incoronazione di Carlo III: secondo gli esperti la sua presenza sarebbe motivo di imbarazzo per la royal family ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...