Incoronazione di Carlo III: allerta sicurezza per i sabotaggi (Di martedì 18 aprile 2023) Seri timori per la questione della sicurezza all'Incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Gli agenti della protezione reale stanno pianificando la più grande operazione di sicurezza degli ultimi decenni per una seria allerta che potrebbe mettere a rischio l'evento. A rappresentare il maggiore pericolo sarebbero principalmente tre gruppi: gli anarchici, i terroristi e gli attivisti per l'ecologia e l'ambiente. Il prossimo 6 maggio Londra sarà alle prese con uno degli eventi più grandi degli ultimi anni. L'Incoronazione di un monarca, che non avveniva da 70 anni, rappresenta un momento di aggregazione per milioni di persone, che seguiranno l'evento in tv o in presenza. Lo staff di re Carlo III e Camilla sta curando ogni aspetto nel dettaglio. Ma la questione ...

