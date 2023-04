Incontri in Arabia Saudita e segnali da Pechino Cosa si muove in Medio Oriente

(Di martedì 18 aprile 2023) L’è sempre più al centro di un complesso movimento geopolitico in corso in tutto il. Mentre il leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, si trova nel Paese con Khaled Meshaal e Mussa Abu Marzuk ufficialmente per un pellegrinaggio nei luoghi sacri dell’Islam, nelle stesse ore ad arrivare a Riad è stato il presidente InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... curious_corn : @giulicast @colvieux Sempre riguardo al “delicate clock” che era Twitter: secondo i Twitter Files, l’insicurezza in… - CCB_enjoyer : @alexandernevs3 Esattamente Iran Arabia Cina coi recenti storici incontri con Xi da mediatore -

In Inghilterra in campo per il turno infrasettimanale la Championship con sei, tutti alle ...di svolgimento ALGERIA LIGUE 1 Constantine - Paradou Posticipata Saoura - Magra Posticipata...... religiose e religiosi, membri di associazioni e movimenti " prenderanno parte a liturgie,,... e al Vescovo Paolo Martinelli, Vicario apostolico dell'meridionale e il dottor Nadim Ammann,...... una proposta culturale diffusa e pluridisciplinare e un calendario dialtrettanto ricco, ... è straniero; attendiamo migliaia di visitatori da Europa, Stati Uniti e Cina, ma anche da...

Incontri in Arabia Saudita e segnali dalla Cina. Cosa si muove in ... Inside Over

Il leader di Azione continua ad attaccare Italia Viva su Twitter. L'ex premier: "Scusate per l'indecoroso spettacolo di questa settimana" (ANSA) ...Prima di annunciare il silenzio stampa Calenda attacca ancora Renzi: «Io non ho mai preso un avviso di garanzia e non ho mai preso soldi da dittatori e assassini». La replica: «Ero un mostro anche sei ...