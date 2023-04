Incidente sulla Pontina: si ribalta con l’auto, un ferito grave. Strada chiusa (Di martedì 18 aprile 2023) Non sembra esserci tregua sulla Pontina e anche oggi i pendolari devono fare i conti, purtroppo, con un altro grave Incidente. Questa volta, sempre sulla SS 148, in direzione Roma e all’altezza del km 60, in provincia di Latina. Lì, infatti, il traffico è bloccato e il tratto della Strada chiuso per consentire tutti i rilievi e soccorrere la persona, che è rimasta ferita nel violento impatto. Incidente sulla Pontina oggi direzione Roma L’Incidente, stando alle primissime informazioni, ha visto coinvolto un solo veicolo, che per cause da accertare si è ribaltato. Una persona, probabilmente il conducente dell’auto, è rimasta ferita e sul posto c’è l’eliambulanza, che è stata allertata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Non sembra esserci treguae anche oggi i pendolari devono fare i conti, purtroppo, con un altro. Questa volta, sempreSS 148, in direzione Roma e all’altezza del km 60, in provincia di Latina. Lì, infatti, il traffico è bloccato e il tratto dellachiuso per consentire tutti i rilievi e soccorrere la persona, che è rimasta ferita nel violento impatto.oggi direzione Roma L’, stando alle primissime informazioni, ha visto coinvolto un solo veicolo, che per cause da accertare si èto. Una persona, probabilmente il conducente del, è rimasta ferita e sul posto c’è l’eliambulanza, che è stata allertata ...

