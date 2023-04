Incidente Immobile, parla un tassista: “Il semaforo da giorni presentava anomalie” (Di martedì 18 aprile 2023) Un malfunzionamento di un semaforo potrebbe aver innescato l’Incidente che ha coinvolto Ciro Immobile e un tram nelle vie di Roma domenica mattina. “Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”, afferma Marco S., tassista da 20 anni sulle strade della Capitale, intervistato da Il Messaggero: “Da qualche giorno evitavo di passare in quell’incrocio perché il semaforo non funzionava, c’erano delle anomalie evidenti che riguardavano le tempistiche. Un primo malfunzionamento consisteva nel segnalare il rosso per un lunghissimo tempo. Si stava fermi anche per venti minuti. Poi, però, succedeva anche qualcosa di opposto, ovvero che il verde durava appena due o tre ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Un malfunzionamento di unpotrebbe aver innescato l’che ha coinvolto Ciroe un tram nelle vie di Roma domenica mattina. “Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Cirocon il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”, afferma Marco S.,da 20 anni sulle strade della Capitale, intervistato da Il Messaggero: “Da qualche giorno evitavo di passare in quell’incrocio perché ilnon funzionava, c’erano delleevidenti che riguardavano le tempistiche. Un primo malfunzionamento consisteva nel segnalare il rosso per un lunghissimo tempo. Si stava fermi anche per venti minuti. Poi, però, succedeva anche qualcosa di opposto, ovvero che il verde durava appena due o tre ...

