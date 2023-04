Incidente Immobile, le rivelazioni agghiaccianti di un tassista (Di martedì 18 aprile 2023) Ciro Immobile è stato vittima di un grave Incidente, l’attaccante della Lazio si è scontrato violentemente contro un tram. Il calciatore ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola, è ancora ricoverato su indicazioni dei medici. La dinamica dell’Incidente non è stata chiarita, sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio. “Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Ciro Immobile con il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”. E’ quanto riferito dal 52enne Marco S., tassista da vent’anni sulle strade della Capitale. Almeno due tre giorni, prima dello scontro di domenica, evitava di passarci, “perché il semaforo non funzionava, c’erano delle anomalie evidenti che riguardavano le ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 aprile 2023) Ciroè stato vittima di un grave, l’attaccante della Lazio si è scontrato violentemente contro un tram. Il calciatore ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta di una costola, è ancora ricoverato su indicazioni dei medici. La dinamica dell’non è stata chiarita, sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio. “Per me è davvero possibile che sia il capitano della Lazio Cirocon il suv, che il conducente del tram 19 siano passati entrambi con il verde”. E’ quanto riferito dal 52enne Marco S.,da vent’anni sulle strade della Capitale. Almeno due tre giorni, prima dello scontro di domenica, evitava di passarci, “perché il semaforo non funzionava, c’erano delle anomalie evidenti che riguardavano le ...

