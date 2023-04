Incidente Immobile | la testimonianza di un tassista | “Passati entrambi con il verde”

(Di martedì 18 aprile 2023) Ciro, nella mattinata di domenica, è stato protagonista di un bruttoin centro a Roma. Il suo SUV si è infatti scontrato contro un tram, reo secondo l’attaccante della Lazio di essere passato con il rosso. Le dinamiche sono ancora da chiarire e la notizia più importante riguarda le condizioni delle due figlie, in macchina con, che non hanno riportato ferite. L’ex capocannoniere della Serie A dovrà saltare almeno due partite, avendo riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola. Undi Roma ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, in merito ai problemi che il semaforo di quell’incrocio stava dando da giorni, alimentando la possibilità chesianocon il semaforo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Incidente #Immobile, parla un tassista al Messaggero: 'Quel semaforo da giorni presentava anomalie. Per me è davver… - Corriere : L’incidente di Immobile, il tram e l’incrocio-trappola. Lo studio: «Il suv stava andando a 80 all’ora» - cmdotcom : Incidente #Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità'… - Andrea02021955 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… - rep_roma : Incidente Ciro Immobile: 'Il semaforo all'incrocio funziona perfettamente' -

Marco, tassista 52enne di Roma ha parlato a Il Gazzettino dell'che ha coinvolto l'attaccante della Lazio, CiroMarco, tassista 52enne di Roma ha parlato a Il Gazzettino dell'che ha coinvolto l'attaccante della Lazio. PAROLE - "...Il tassista dichiara che lavora proprio in quella zona ma che da quando è accaduto l'dievita di passare per il semaforo incriminato. "perché il semaforo non funzionava, c'erano ...... stante la distanza glaciale con il Napoli: purtroppo per lui, Ciroè stato coinvolto in unche lo lascerà ancora fuori dal campo. Ma la squadra, pur risicata nell'organico (di qui ...

Ciro Immobile dopo l'incidente: "Tornerò presto" RaiNews

Incidente Immobile, l’allarme dei tassisti: «Se ci chiamano a testimoniare noi andiamo». Alcuni tassisti della Capitale non hanno esitato a dire la loro Come riferito da Il Messaggero l’allarme tra i ...Incidente Immobile, l’allarme di tassisti: «Se ci chiamano a testimoniare noi andiamo». Alcuni tassisti della Capitale non hanno esitato a dire la loro Come riferito da Il Messaggero l’allarme tra i ...