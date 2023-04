Incidente Immobile, la testimonianza di un tassista: “Passati entrambi con il verde” (Di martedì 18 aprile 2023) Ciro Immobile, nella mattinata di domenica, è stato protagonista di un brutto Incidente in centro a Roma. Il suo SUV si è infatti scontrato contro un tram, reo secondo l’attaccante della Lazio di essere passato con il rosso. Le dinamiche sono ancora da chiarire e la notizia più importante riguarda le condizioni delle due figlie, in macchina con Immobile, che non hanno riportato ferite. L’ex capocannoniere della Serie A dovrà saltare almeno due partite, avendo riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola. Un tassista di Roma ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, in merito ai problemi che il semaforo di quell’incrocio stava dando da giorni, alimentando la possibilità che entrambi siano Passati con il semaforo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 aprile 2023) Ciro, nella mattinata di domenica, è stato protagonista di un bruttoin centro a Roma. Il suo SUV si è infatti scontrato contro un tram, reo secondo l’attaccante della Lazio di essere passato con il rosso. Le dinamiche sono ancora da chiarire e la notizia più importante riguarda le condizioni delle due figlie, in macchina con, che non hanno riportato ferite. L’ex capocannoniere della Serie A dovrà saltare almeno due partite, avendo riportato un trauma distorsivo alla colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola. Undi Roma ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero, in merito ai problemi che il semaforo di quell’incrocio stava dando da giorni, alimentando la possibilità chesianocon il semaforo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Incidente #Immobile, parla un tassista al Messaggero: 'Quel semaforo da giorni presentava anomalie. Per me è davver… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - cmdotcom : Incidente #Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità'… - ignaziopinna9 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… - disraeligears59 : RT @mars799: Tutti a parlare dell'incidente al giocatore Ciro Immobile. Nessuno però, che abbia raccontato la notizia vera: l'incidente è… -