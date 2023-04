"Incidente Immobile: il semaforo verde non funzionava da giorni" (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA - Ciro Immobile sta bene, le figlie anche. Ora serve solo un po' di tempo per cancellare dalla testa lo shock post Incidente . E intanto si indaga su come sia accaduto l'impatto tra il suv del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA - Cirosta bene, le figlie anche. Ora serve solo un po' di tempo per cancellare dalla testa lo shock post. E intanto si indaga su come sia accaduto l'impatto tra il suv del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Incidente #Immobile, la versione del tranviere: 'Io avevo il verde, arrivava a grande velocità'… - MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - localteamtv : Roma, incidente stradale per Ciro Immobile: parte anteriore dell'auto completamente distrutta e airbag esplosi nell… - JPCK72 : RT @Corriere: L’incidente di Immobile, il tram e l’incrocio-trappola. Lo studio: «Il suv stava andando a 80 all’ora» - JDeMolay : A Roma fino al 1 marzo 2023 sono morti ammazzati per strada 13 pedoni. Primato nazionale. Ma @rep_roma ha una inter… -